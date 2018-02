Polizeipräsidium Südhessen / Dieburg: Grüner Motorroller (DA-RU ...

Dieburg: Grüner Motorroller (DA-RU 13) entwendet / Zeugen gesucht

Dieburg - In der Zeit zwischen Freitag (09.02.), 6.30 Uhr und Samstag (10.02.), 4 Uhr, haben Unbekannte einen Motorroller entwendet. Das hellgrüne motorisierte Zweirad der Marke Piaggio stand in der Groß-Zimmerner Straße auf einem Pendlerparkplatz. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen.

