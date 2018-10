Polizeipräsidium Südhessen / Dieburg: Nächtlicher Brand in Dieburg

Dieburg: Nächtlicher Brand in Dieburg

Dieburg - Zu einem Einsatz der Feuerwehren, der Sanitätsdienste und der Polizei kam es am frühen Samstagmorgen (27.10.2018) in Dieburg, Alte Mainzer Landstraße, nachdem Bewohner im Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes Feuer feststellten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Im weiteren Verlauf waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Als Ursache für den Brand vermutet die Feuerwehr einen technischen Defekt an einem Kühlschrank. Der Einsatz dauerte von 0.16 bis 02.05 Uhr. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Siehe auch Einsatzbericht der Feuerwehr Dieburg: www.feuerwehr-dieburg.de/einsatz_details.php?nr=2063

PHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

