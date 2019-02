Polizeipräsidium Südhessen / Dieburg: Polizeihund Fox mit dem ...

Dieburg: Polizeihund Fox mit dem richtigen Riecher

Dieburg - Eine Polizeikontrolle endete für einen Mann in der Nacht zum Dienstag (25.-26.02.) auf dem Revier. Die Ordnungshüter, die mit Diensthund Fox auf Streife waren, kontrollierten gegen 0.10 Uhr einen 43-Jährigen, der sich in der Straße "An der Brückenmühle" aufhielt. Als er die Polizisten erkannte, lies der polizeibekannte Mann offensichtlich etwas fallen. Fox schlug an und die Streife untersuchte den fallengelassenem Gegenstand. Es stellte sich heraus, dass es sich um knapp 10 Gramm Haschisch und über 15 Gramm Amphetamin handelte. Für die Anzeigenaufnahme musste der 43-Jährige aus Groß-Zimmern die Beamten mit zur Polizeistation Dieburg begleiten.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Drogenbesitzes.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Tobias Laubach Telefon: 06151/969-2401 Mobil: 0173-6596648 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de