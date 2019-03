Polizeipräsidium Südhessen / Dieburg: Schwerer Verkehrsunfall ...

Dieburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 26

Dieburg - Am Sonntag (17.03.) gegen 09:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 26 auf Höhe Groß-Zimmern in Richtung Dieburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Eine 55- jährige Fahrzeugführerin aus Lützelbach befuhr mit ihrem PKW Fiat die B26 aus Richtung Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam die 55- jährige Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf pralle die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW gegen einen Baum und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Sie wurde von der freiwilligen Feuerwehr Dieburg mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit und anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000,00 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für ca. 2 Stunden komplett gesperrt.

Neben dem Rettungsdienst und Notarzt, befand sich die freiwillige Feuerwehr Dieburg mit 20 Mann sowie zwei Streifen der Polizeistation Dieburg vor Ort.

Gefertigt: Seibert, PK´in (Pst. Dieburg)

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

