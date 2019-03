Polizeipräsidium Südhessen / Dieburg: Wohnmobil nach ...

Dieburg: Wohnmobil (DI-HH 27) nach Einbruch gestohlen

Dieburg - Über ein Fenster gelangten Einbrecher am Dienstag (19.03.) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 21.50 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der "Hohe Straße". Nach der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten erbeuteten diese Bargeld, Schmuck sowie einen Fahrzeugschlüssel eines Wohnmobils der Marke FIAT. Im Anschluss traten die Kriminellen mit dem auf dem Hof parkenden weißen Wohnmobil des Modells Ducato die Flucht an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der Gesamtschaden auf über 40.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder zu dem Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

