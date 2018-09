Polizeipräsidium Südhessen / Dornheim: Alkoholisierter ...

Dornheim: Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand / Polizeikommissar verletzt

Dornheim - Ein 25 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am frühen Donnerstagmorgen (20.09.) wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hatte den Riedstädter gegen 4.30 auf der Bundesstraße 44 im Bereich Dornheim gestoppt. Gegenüber den Beamten räumte der Kontrollierte ein, Alkohol getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Zur Blutentnahme musste er mit auf die Wache, wo er sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte. Hierbei wurde ein Polizeikommissar am Knöchel verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Nach der Blutentnahme kam der 25-Jährige über Nacht ins Polizeigewahrsam.

