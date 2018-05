Polizeipräsidium Südhessen / Drei Leichtverletzte bei ...

Drei Leichtverletzte bei Küchenschmorbrand in Birkenau

Birkenau - Am gestrigen Samstag (12.05.2018) kam es in Birkenau zu einem Schmorbrand einer Geschirrspülmaschine. Gegen 21:30 Uhr stellte der 51-jährige Mieter der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ortsmitte von Birkenau die Rauchentwicklung fest. Gemeinsam mit weiteren Bewohnern konnte er den Schmorbrand löschen. Dabei wurde der 51-jährige, wie auch zwei weitere Bewohner (52 und 11 Jahre) durch das Einatmen der Rauchgase leicht verletzt. Sie wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand geringer Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt Auslöser für den Brand. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.:06151/969-3030

