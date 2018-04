Polizeipräsidium Südhessen / Drei Mietfahrzeuge durch Brand ...

Drei Mietfahrzeuge durch Brand beschädigt

Darmstadt - Am frühen Sonntagmorgen (29.04.), 00.20 Uhr, brannte auf dem Gelände einer Fahrzeugvermietung in der Pallaswiesenstraße ein Ford-Transit Miet-LKW. Durch die Hitzeentwicklung wurden noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, welche neben dem Ford-Transit geparkt waren. Durch das schnelle Eintreffen der Berufsfeuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Der durch den Brand verursachte Sachschaden beträgt schätzungsweise 50.000.- Euro. Nach bisherigen Ermittlungen ist eine vorsätzliche Brandstiftung nicht auszuschließen, zumal wenige Minuten zuvor ein Papiercontainer in unmittelbarer Nähe in Brand geraten war. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

