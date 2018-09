Polizeipräsidium Südhessen / Eppertshausen: Duo hatte es auf ...

Eppertshausen: Duo hatte es auf 42-Jährigen abgesehen / Polizei ermittelt

Eppertshausen - Zwei Unbekannte hatten es am vergangenen Mittwoch (05.09.) auf einen 42-Jährigen abgesehen. Wie erst am Samstag (08.09.) angezeigt, war der Mann aus Eppertshausen gegen 21 Uhr durch die Hüttenstraße gelaufen. Auf Höhe einer dortigen Sparkasse soll er von zwei Männern angesprochen worden sein, die ihm unter anderem Drogen anboten. Als er ablehnte und weiterlief schlug einer der Täter unvermittelt auf ihn ein. Er ging zu Boden und zog sich dabei Verletzungen zu. Laut Zeugenaussage soll ein Tatverdächtiger ihn anschließend festgehalten und durchsucht haben. Als er lautstark auf sich aufmerksam machte, floh das Duo in Richtung Hauptstraße.

Beide waren 30 bis 35 Jahre. Der Haupttäter ist 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, muskulös und hatte schwarze kurze Haare. Laut dem 42-Jährigen hat er ein größeres Tattoo auf dem Oberarm. Sein Komplize ist nur 1,60 Meter groß, dünn und hat schwarze, lockige Haare. Laut Zeugenaussage könnten sie aufgrund ihres Aussehens indischer oder pakistanischen Herkunft sein. Die Polizei hat Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Raubes aufgenommen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Darmstädter Kripo (K 35) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

