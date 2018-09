Polizeipräsidium Südhessen / Eppertshausen: Handtasche aus ...

Eppertshausen: Handtasche aus Fahrzeug entwendet

Eppertshausen - Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Freitagabend (31.08.) auf eine zurückgelassene Handtasche in einem geparkten Fahrzeug abgesehen. das Auto wurde gegen 18.30 auf einem Parkplatz in der Babenhäuser Straße im Bereich des dortigen Friedhofs abgestellt. Gegen 18.45 Uhr bemerkten Zeugen, dass Kriminelle die Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Aus dem Innenraum wurde eine Tasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de