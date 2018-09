Polizeipräsidium Südhessen / Erbach: Ältere Frau aus Krankenhaus ...

Erbach: Ältere Frau aus Krankenhaus vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Erbach - Seit Samstag (22.09.) 22.00 Uhr wird aus dem Gesundheitszentrum Odenwaldkreis in der Albert-Schweitzer-Straße die 83-jährige Gerda Rebscher aus Erbach vermisst. Frau Rebscher ist 160 cm groß, hat eine schlanke Figur und schwarze, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer dunklen Stoffhose und einer rosafarbenen Jeansjacke bekleidet. Frau Rebscher kann sich nur schlecht orientieren. Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, unterstützt durch Suchhunde, sowie Kräfte der Polizei suchen intensiv nach der Frau. Wer Angaben über den Aufenthaltsort von Frau Rebscher machen kann wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062 - 9530 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Matthias Brosch, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst (PvD) Telefon: 06151 - 969 3030 oder Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de