Polizeipräsidium Südhessen / Erbach/ Dorf-Erbach: ...

Erbach/ Dorf-Erbach: Motorradbesitzer hat Diebstahl nicht bemerkt

Erbach - Dass sein 3000 Euro teures KTM Motorrad geklaut war, hat der Besitzer erst am Mittwoch (13.3) von der Polizei erfahren. Anwohner bemerkten die abgestellte KTM am Sportpark und alarmierten die Ordnungshüter. Wegen des Diebstahls wurden jetzt die Ermittlungen eingeleitet. Zuletzt stand die schwarz/ orangefarbene Maschine auf einem Privatgrundstück in der Straße "Auf der Halle". Der Diebstahl kann bis zum letzten Sonntag (10.3) zurückliegen.

Wer Hinweise auf Personen geben kann, die zuletzt mit der auffälligen Maschine gefahren sind, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22). Telefon: 06062 / 9530.

