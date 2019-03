Polizeipräsidium Südhessen / Erbach-Ebersberg: Mit Lärm auf sich ...

Erbach-Ebersberg: Mit Lärm auf sich aufmerksam gemacht / Lautes Motorrad aus dem Verkehr gezogen / Biker beziehen klar Stellung

Erbach - Positiv fiel die Kontrolle eines Motorradfahrers am Donnerstag (28.03.2019) auf einem Parkplatz in Ebersberg auf, der zuvor deutlich mit übergebührendem Lärm auf sich aufmerksam machte. Andere Motorradfahrer lobten die Polizei für ihr Einschreiten, zeigten mit einem klaren "Daumen hoch" deutlich ihre Sympathie und distanzierten sich zugleich von dem lärmenden Biker.

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen hatten den Motorradfahrer gestoppt, nachdem er bereits von weitem auf der Bundesstraße 45 zu hören war und so auf sich aufmerksam machte.

Unter den Augen einiger Motorradfahrer, die gerade auf dem Parkplatz eine Pause machten, erfolgte die Kontrolle der Sportmaschine. Hierbei stellte sich heraus, dass der Lärm von einer eingeschnittenen und schwer einsehbaren großen Öffnung an der Oberseite eines der Auspuffendtöpfe der doppelflutigen Abgasanlage herrührte. Anfängliche Erklärungsversuche des 31-jährigen Mannheimers, es handele sich dabei um einen Unfallschaden, konnten von den speziell geschulten Beamten schnell widerlegt werden und es erhärtete sich der Verdacht der gezielten Manipulation, der ohnehin im Straßenverkehr nicht zugelassenen Auspuffanlage der Ducati. Die Fahrt war somit an Ort und Stelle für d en 31-Jährigen beendet. Das Motorrad wurde sichergestellt und einem Gutachter vorgeführt. Dabei konnten diverse erhebliche Mängel an Beleuchtungseinrichtung, Anbauteilen des Rahmens und, wie von den Beamten bereits festgestellt, an der Abgasanlage gefunden werden, durch die die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei einer durchgeführten Strandgeräuschmessung konnte zudem eine Überschreitung um 7,8 Dezibel zum zulässigen Wert des Auspuffstandgeräusches gemessen werden. Das Motorrad wurde stillgelegt, die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Gegen den Fahrer und auch den Halter, ein Verwandter des Fahrers, wurden Anzeigen erstattet.

