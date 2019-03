Polizeipräsidium Südhessen / Erbach / Michelstadt: Zeugen nach ...

Erbach / Michelstadt: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Erbach / Michelstadt - Nach zwei Einbrüchen in Erbach und Michelstadt suchen die Ermittler der Odenwälder Kriminalpolizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Im Laufe des Wochenendes sind bislang noch unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Tür in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Erbach eingedrungen. Ob sie Beute gemacht haben, steht derzeit noch nicht fest, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen bemerkten die Spuren der Kriminellen gegen 19.45 Uhr am Sonntag (24.03.), der Tatzeitraum reicht bis 13 Uhr am vorangegangenen Freitag zurück.

Mit Bargeld entkamen Einbrecher nach einer Tat am frühen Montagmorgen (25.03.). Gegen 3.35 Uhr verschafften sich die Unbekannten durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Am Wäldchen" im Stadtteil Steinbach. Im Inneren entwendeten sie zwei Geldkassetten und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht.

Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung (06062/953-0).

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de