Polizeipräsidium Südhessen / Erbach: Neues Auto ...

Erbach: Neues Auto zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Erbach - Ein in der Werner-von-Siemens-Straße geparkter, neuwertiger silberfarbener Mercedes, wurde in der Nacht zum Sonntag (24.03.) von Unbekannten am rechten, vorderen Kotflügel und an der Stoßstange zerkratzt. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

