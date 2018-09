Polizeipräsidium Südhessen / Erbach: Polizei sucht nach ...

Erbach: Polizei sucht nach vermisster 64 Jahre alten Frau

Erbach - Seit Mittochabend (26.09.) ist die Polizei in Erbach auf der Suche nach Anna Schmidt aus Reichelsheim. Die 64-Jährige wurde zuletzt gegen 19.30 Uhr am gestrigen Abend in einer Klinik in der Albert-Schweitzer-Straße in Erbach gesehen. Nach derzeitigem Stand befindet sie sich in einem psychisch labilen Zustand, eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen nach der Vermissten, bei der auch ein Polizeihubschrauber, Rettungshundestaffeln sowie Feuerwehr und Rettungsdienst eingebunden waren, verliefen bis in die Nacht hinein ohne Erfolg. Frau Schmidt ist circa 1,70 Meter groß, sehr schlank und hat schulterlange, gelockte graue Haare. Bekleidet war sie nach derzeitigen Erkenntnissen mit einer roten Hose und einer pinkfarbenen Fleecejacke. Zeugen, denen die Beschriebene aufgefallen ist oder die sonst Hinweise zur Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Erbach (06062/953-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

