Polizeipräsidium Südhessen / +++Ergänzungsmeldung+++ zu: ...

+++Ergänzungsmeldung+++ zu: Evakuierung eines Hochhauses nach Rauchentwicklung

Kelsterbach - Zu einem Großeinsatz von Rettungskräften kam es am Montagabend (12.03.2018) um 20.00 Uhr in der Aussiger Straße in Kelsterbach. Nach starker Rauchentwicklung, die vom Keller des 44 Parteien umfassenden Hochhauses ausging, mussten die Bewohner das Gebäude verlassen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich ein Großteil der 184 gemeldeten Personen bereits ins Freie begeben. Einige weniger mobile Bewohner wurden durch die Feuerwehr aufgefordert, in ihren Wohnungen zu verbleiben und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach ersten Erkenntnissen hatte in den Kellerräumen eine Matratze gebrannt und die Rauchentwicklung ausgelöst. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Personen wurden keine verletzt. Nach den Lösch- und Lüftungsarbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr war mit acht, die Rettungsdienste mit sechs, die Polizei mit drei Fahrzeugen vor Ort. Insgesamt kamen 52 Rettungskräfte aus Kelsterbach und dem Landkreis Groß-Gerau in Einsatz. Gegen 22.00 Uhr waren die Maßnahmen beendet. Die Polizei hat die Ermittlung nach der Brandursache aufgenommen.

Bösl, PHK und PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de