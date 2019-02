Polizeipräsidium Südhessen / ++Ergänzungsmeldung zu ...

++Ergänzungsmeldung zu Wohnungsbrand Berliner Straße++ 9-jähriges Kind in Brandwohnung lebensgefährlich verletzt; Anwohner neben Wohnhaus aufgefunden und nach Reanimationsmaßnahmen verstorben

Rüsselsheim - In der Wohnung, in welcher der Brand aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen war, wurde ein 9-jähriges Mädchen schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein zunächst neben dem Wohnhaus leblos aufgefundener 39-jähriger Mann ist nach Reanimationsmaßnahmen verstorben. Der 39-jährige könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand aus dem 3. Obergeschoss in Panik aus einer angrenzenden Wohnung in die Tiefe gesprungen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

