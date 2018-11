Polizeipräsidium Südhessen / Erstmeldung Verkehrsunfall mit ...

Erstmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden/ 350 Liter Diesel ausgelaufen

Ober-Ramstadt - Am Freitag(02.11.18) gg. 01.47 Uhr, ereignete sich auf der B 426 zwischen Ober-Ramstadt und dem Ortsteil Ober-Ramstadt-Hahn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Autofahrer aus Bad König leicht verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam der in Richtung Reinheim fahrende Fahrzeugführer kurz vor dem Ortsteil Hahn nach links in den Gegenverkehr und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden LKW. Beim Zusammenstoß wurde der Tank des LKW beschädigt und ca. 350 Liter Dieseltreibstoff liefen auf die Fahrbahn aus. Der Verletze wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Vollsperrung dauert zurzeit noch an.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro Berichterstatter: PHK Schendel, Pst. ober-Ramstadt

Burkhard Benkelberg, PHK, Polizeiführer vom Dienst

