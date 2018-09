Polizeipräsidium Südhessen / Erzhausen: 19-Jähriger flieht vor ...

Erzhausen: 19-Jähriger flieht vor Polizeikontrolle

Erzhausen - Ein 19 Jahre alter Mann ist am frühen Dienstagmorgen (18.09.) vor einer Polizeikontrolle geflohen, konnte aber festgenommen werden. Gegen 2.30 Uhr war einer Streife des 3. Polizeireviers der silberfarbene BMW in der Elbestraße aufgefallen. Beim Versuch, diesen anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt ließ der Fahrer sein Auto zurück und flüchtete zu Fuß. Hierbei konnten ihn Polizeibeamte schließlich stellen und den 19-Jährigen festnehmen. Der vermeintliche Grund für sein Verhalten war schnell gefunden. Nach ersten Erkenntnissen hatte er sich das Auto an seiner Arbeitsstelle "ausgeliehen" und daran entwendete Kennzeichen angebracht, bevor er zu seiner Tour aufgebrochen war. Wegen Urkundenfälschung, Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichendiebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich der Frankfurter jetzt unter anderem strafrechtlich verantworten.

