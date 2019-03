Polizeipräsidium Südhessen / Erzhausen: Ergänzungsmeldung: ...

Erzhausen: Ergänzungsmeldung: Absturz eines Kleinflugzeuges / Maschine komplett ausgebrannt

Erzhausen - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges am Sonntagnachmittag (31.3.) in einem Feld bei Erzhausen (wir haben berichtet) ist die Unfallstelle weiträumig abgesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern an. Warum es zu dem Absturz kam, ist aktuell noch unklar. Neben den Beamten der Kriminalpolizei ist die Bundesstelle für Flugzeuguntersuchungen in die Ermittlungen zur Unfallursache mit eingebunden. Nach ersten Erkenntnissen ist die Maschine nach ihrem Aufprall komplett ausgebrannt. Das Trümmerfeld umfasst einen Radius von bis zu 20 Metern. Neben zahlreichen Kräften der Polizei sind auch zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte der umliegenden Gemeinden an der Absturzstelle. Die Ermittlungen zu den Insassen und zur Herkunft der Maschine dauern an. Aktuell können hierzu noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de