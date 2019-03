Polizeipräsidium Südhessen / Fischbachtal: Zeugen nach Einbruch ...

Fischbachtal: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Fischbachtal - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Niedernhausen sucht die Kriminalpolizei jetzt nach Zeugen. Gegen 16.30 Uhr am Samstagnachmittag (16.03.) bemerkten die Bewohner, dass bislang noch unbekannte Täter in ihr Anwesen eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Kriminellen über ein aufgehebeltes Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus in der Straße "Am Gernböhl" verschafft. Hier entwendeten sie Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum reicht bis zum 9. März zurück. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

