Polizeipräsidium Südhessen / Fürth: 20 Warnbaken von Baustelle ...

Fürth: 20 Warnbaken von Baustelle gestohlen / Wer kann Hinweise auf die Diebe geben?

Fürth - Warnbaken im Wert von gut 1000 Euro haben Diebe in der Nacht zum Dienstag (12.-13.11) in der Siegfriedstraße gestohlen. Die Verkehrseinrichtungen standen seit Montag (12.11) für Arbeiten auf der Baustelle an der Bundesstraße 460 zwischen Fürth und Weschnitz bereit, bevor sie gestohlen wurden.

Hinweise zu dem Fall nehmen die Ermittler in Heppenheim (DEG) unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

