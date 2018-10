Polizeipräsidium Südhessen / Fürth/ Birkenau-Reisen: ...

Fürth/ Birkenau-Reisen: Erfolgreiche Fahndung / Polizei nimmt zwei Männer nach Messerangriff fest/ 18-Jähriger in Haft

Fürth/ Birkenau - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einem Messerangriff im Ortsteil Reisen, bei dem ein 22 Jahre alter Mann am Dienstagabend (9.10) schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), hat die Polizei an der Bergstraße zwei tatverdächtige Männer im Alter von 17 und 18 Jahren am Mittwochabend (10.10) in Fürth vorläufig festnehmen können. Die weiteren Ermittlungen konnten den Tatverdacht gegen den bereits gesuchten 18-Jährigen erhärten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Heranwachsende im Laufe des Donnerstags (11.10) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl gegen den jungen Mann erließ.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4084385

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de