Polizeipräsidium Südhessen / Fürth-Krumbach: 18-jähriger ...

Fürth-Krumbach: 18-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Fürth-Krumbach - Am Samstagnachmittag (13.10), 14.45 Uhr, wurde ein 18-jähriger Kradfahrer in Folge eines Verkehrsunfalles auf der B 38 schwer verletzt. Der junge Mann befuhr mit seiner Kawasaki die B 38 aus Richtung "Gumpener Kreuz" kommend in Fahrtrichtung Fürth. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Biker laut Zeugenangaben ohne Fremdeinwirkung zu Fall, rutsche auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW und einem Verkehrszeichen. Der 18-jährige Mann aus Erbach wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Mannheimer Klinik geflogen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

