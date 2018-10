Polizeipräsidium Südhessen / Fussgänger bei Verkehrsunfall ...

Fussgänger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt. Verursacher flüchtet.

Gemarkung Seeheim-Jugenheim - Am frühen Mittwochabend (24.10.2018) gegen 19:25 Uhr wurde in der Gemarkung Seeheim-Jugenheim auf der L3100 zwischen der B426 und Malchen ein 56-jähriger Fussgänger aus Darmstadt bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle. Mindestens ein weiterer Pkw fuhr über die am Boden liegende Person. Zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls ist ein Sachverständiger beauftragt. Die L3100 ist derzeit im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Eine Fahndung nach dem unfallverursachenden Fahrzeug verlief bislang ohne Ergebnis. Die Polizeistation Pfungstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0.

Klaus Theilih, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

