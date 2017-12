Polizeipräsidium Südhessen / Fußgängerin verletzt - Polizei ...

Fußgängerin verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Viernheim - Am Freitag (29.) ereignete sich gegen 19:30 Uhr in Viernheim in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein Verkehrsunfall. Der 18-jährige Fahrer eines Opel Corsa fuhr rückwärts und erfasste dabei eine 60-jährige Fußgängerin, die sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrbahn befand. Die gestürzte Fußgängerin wurde mit schweren Kopfverletzungen in eines der umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ein 17-jähriger Mitfahrer im Opel Corsa wurde nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06206-94400 zu melden.

