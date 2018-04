Polizeipräsidium Südhessen / Garagentor beim Rangieren ...

Garagentor beim Rangieren beschädigt - Zeugen gesucht

Heppenheim - In der Zeit von Samstag, dem 07.04.2018, 16:00 Uhr bis Sonntag, dem 08.04.2018, 09:00 Uhr, ereignete sich in der Neißestraße in 64646 Heppenheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher hat mit seinem Fahrzeug beim Wenden/ Rangieren ein Garagentor beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug vermutlich um einen Anhänger. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Heppenheim unter der 06252/ 7060 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

Matthias Rau Koordinierender Dienstgruppenleiter Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555