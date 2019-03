Polizeipräsidium Südhessen / Gegen Hauswand gefahren, dann ...

Gegen Hauswand gefahren, dann geflüchtet

65468 Trebur (OT: Geinsheim) - Ein Lkw oder Sattelzug fuhr am 22.03.2019, zwischen 07.00-18.00 Uhr, vermutlich die Leeheimer Straße von der Mittelstraße kommend in Fahrtrichtung Oppenheimer Straße in Trebur-Geinsheim. An der Kreuzung zur Borngasse bog der unbekannte Fahrer nach rechts ab und streife das dortige Wohnhaus des Anwesens Oppenheimer Straße 24 a und verursachte einen Sachschaden an der Hausfassade und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500.-- EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

