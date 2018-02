Polizeipräsidium Südhessen / Geldbote überfallen/ mehrere ...

Geldbote überfallen/ mehrere tausend Euro Beute

Bischofsheim - Am Samstagabend (24.02.) wurde ein Geldbote einer Tankstelle in Bischofsheim der Tageseinnahmen beraubt. Das 50-jährige Opfer lief kurz nach 21.00 Uhr aus der Tankstelle kommend zu seinem auf dem Gelände geparkten PKW. Hier wurde er rücklings von zwei unbekannten Tätern mit Pfefferspray attackiert und einer Umhängetasche beraubt. In dieser Tasche befanden sich die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchteten die Ganoven mit einem PKW in grobe Richtung Industriestraße. Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um zwei Männer mit Strickmützen gehandelt haben, eine genauere Beschreibung ist leider nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

