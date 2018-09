Polizeipräsidium Südhessen / Gem. Viernheim: Bundesautobahn 6 ...

Gem. Viernheim: Bundesautobahn 6 nach Unfall komplett gesperrt

Viernheim - Noch glimpflich endete am Donnerstagabend (27.09.) gegen 21:43 Uhr ein Verkehrsunfall für die beiden Insassen eines Sattelzuges. Diese befuhren mit ihrem Sattelzug die Bundesautobahn 6 in östlicher Richtung, als die 58-jährige Fahrerin kurz vor dem Viernheimer Dreieck aus einer Unachtsamkeit heraus die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Hierbei durchbrach sie die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand und fuhr die Böschung ca. 15 Meter hinab. Das Führerhaus wurde hierbei erheblich beschädigt und die Fahrerin sowie ihr 56-jähriger Mitfahrer verletzt. Da sich die Bergung des Fahrzeuges als schwierig gestaltete, wurde die Autobahn um 01:30 Uhr an der AS Mannheim-Sandhofen in Richtung Viernheimer Dreieck komplett gesperrt. Die zunächst angedachten zwei Stunden zur Bergung konnten aufgrund der Umstände nicht eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand wird es bis etwa 06:30 Uhr dauern, bis die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann. Der Gesamtschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die beiden Insassen wurden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Mannheim verbracht.

Berichterstatter: Kredel, POK (Past Südhessen)

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

