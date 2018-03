Polizeipräsidium Südhessen / Geparkter Opel in der ...

Geparkter Opel in der Gerhard-Hauptmann-Straße beschädigt - Zeugen gesucht

Heppenheim - Am Freitag, den 03.03.2018, ereignete sich um ca. 18:30 Uhr in Heppenheim, Gerhard-Hauptmann-Straße, in Höhe des Starkenburg Gymnasium ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein dort geparkter blauer Opel wurde durch einen, bisher noch nicht ermittelten, schwarzen PKW am linken Außenspiegel beschädigt. Durch den Zusammenstoß brach der rechte Außenspiegel des Unfallverursachers ab und blieb vor Ort zurück. Am geparkten Opel entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem geflüchteten Pkw geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen

Berichterstatter: Hollenbach, POK

