Polizeipräsidium Südhessen / Geparkter Pkw beschädigt - Polizei ...

Geparkter Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt Ortsteil Kranichstein - Am Samstag (05.05.2018), kam es im Darmstädter Ortsteilt Kranichstein zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 05.00 Uhr und 16.30 Uhr wurde ein in der Siemensstraße Höhe Nr. 6, auf dem dortigen Parkplatz geparkter, quietschgrüner Pkw VW Lupo beschädigt. Am Außenspiegel der Fahrerseite entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne die notwendigen Daten zu hinterlassen bzw. die Polizei zu informieren. Die Polizei sucht Unfallzeugen, oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug und dessen Fahrer geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969-3610. Gefertigt: POK Petermann, 1. Polizeirevier / EPHK Bowitz, PvD

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen 1. Polizeirevier Bismarckstraße 16 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3610