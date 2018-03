Polizeipräsidium Südhessen / Gernsheim: Aus Bus ausgestiegen und ...

Gernsheim: Aus Bus ausgestiegen und Signalmuntion verschossen/Polizei stellt Waffen und Munition sicher

Gernsheim - Ein 26 Jahre alter Mann verschoss am Mittwochabend (15.03.), nachdem er gegen 19.00 Uhr einen Linienbus an einer Haltestelle in der Bahnhofstraße verlassen hatte, aus einem Abschussgerät eine Signalpatrone. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen der zuvor von Zeugen alarmierten Polizei herausstellte, führte der 26-Jährige zudem ein Gewehr sowie zwei nach dem Waffengesetz verbotene Messer mit sich. Er wurde vorläufig festgenommen. In der Wohnung des Mannes fanden die Polizisten anschließend weitere Waffen und Muntion, für die er keine entsprechenden Erlaubnise vorlegen konnte. Die Ordnungshüter stellten die Gegenstände sicher. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

