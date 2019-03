Polizeipräsidium Südhessen / Gernsheim: Carport geht in Flammen auf

Gernsheim: Carport geht in Flammen auf

Gernsheim - Am Freitagnachmittag (15.03.) ist ein Carport in Klein-Rohrheim in Flammen aufgegangen. Gegen 15.10 Uhr verständigten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr und meldeten den brennenden Auto-Unterstand in der Claus-Kroencke-Straße. Die sofort herbeigeeilte Wehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das benachbarte Wohnhaus verhindern. Die genaue Brandursache oder die Höhe des Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei wird die Ermittlungen aufnehmen.

