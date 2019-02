Polizeipräsidium Südhessen / GG-Wallerstädten: Alleinunfall, 5 ...

GG-Wallerstädten: Alleinunfall, 5 Insassen verletzt

Groß-Gerau, OT Wallerstädten - Ein 30 Jähriger Pfungstädter befuhr am Dienstag, gegen 15:15 Uhr, mit seinem vollbesetzten PKW die Landstraße (L 3094) von Geinsheim in Richtung Wallerstädten. Kurz vor der Ortseinfahrt Wallerstädten verlor der Fahrer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW und kam in einem dortigen Graben zum Stehen. Alle Insassen wurden hierbei mehr oder weder verletzt und kamen zwecks Abklärung in umliegende Krankenhäuser, wobei bei keinem der Verletzten Lebensgefahr bestand. Der Totalschaden am PKW wird auf 3000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Groß-Gerau Dienstgruppenleiter

Telefon: 06152-1750