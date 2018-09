Polizeipräsidium Südhessen / Ginsheim-Gustavsburg: Fußgänger mit ...

Ginsheim-Gustavsburg: Fußgänger mit Messer bedroht / Polizei sucht zwei unbekannte Radler & weitere Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg - Nach einer Bedrohung mit einem Messer, die beim 2. Polizeirevier in Wiesbaden angezeigt wurde, suchen die Ermittler der Polizei in Bischofsheim nach zwei unbekannten Radler sowie weiteren Zeugen. Gegen 14.20 Uhr am vergangenen Samstag (08.09.) war ein 59-Jähriger mit seinem Hund auf der Landdammstraße unterwegs, als ein Fahrradfahrer sehr schnell und nah an ihm vorbeifuhr. Der Mann aus Ginsheim-Gustavsburg rief ihm hinterher, er solle langsamer fahren. Daraufhin soll der Unbekannte gestoppt und mit einem Messer sowie deutlichen Worten gedroht haben. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad in Richtung Gustavsburg und Kostheim weiter. Zwei Radler sollen nach Zeugenaussagen an dem 59 Jahre alten Mann vorbei, ohne anzuhalten.

Der Tatverdächtige war circa 17 bis 18 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er war schlank, hatte eine dunkle Hautfarbe und schwarze gelockte Haare. Bekleidet war er mit einer braunen Hose und einem langärmligen Oberteil mit Karomuster. Auffällig waren Narben an Stirn und Wange. Bei seinem Velo handelte es sich um ein rosa-braunes Damenrad mit schwarzem Spritzschutz.

Die beiden noch unbekannten Fahrradfahrer sowie Zeugen, denen der Beschriebene aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

