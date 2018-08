Polizeipräsidium Südhessen / Ginsheim-Gustavsburg: Raub in ...

Ginsheim-Gustavsburg: Raub in Bäckerei / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Ginsheim-Gustavsburg - Nach einem Raub in einer Bäckerei in der Straße "Am Alten Fährhaus" am späten Mittwochnachmittag (22.8) sucht die Kripo in Rüsselsheim Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Ermittlungen betrat ein bislang unbekannter Täter, kurz nach 17 Uhr, den Verkaufsraum der Bäckerei, traf dort auf eine Angestellte des Ladens und forderte Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er dabei auf eine mitgeführte Schusswaffe gedeutet haben, die er am Körper mit sich getragen haben soll. Im Anschluss suchte der Kriminelle mit seiner Beute, bei der es sich um mehrere Hundert Euro handeln soll, das Weite in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt der Flucht war der circa 25 bis 30 Jahre alte Täter mit einem schwarzen Pullover sowie einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Er trug braune Trekkingsandalen und eine Mütze, unter der blonde Strähnen zum Vorschein kamen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne den gewünschten Erfolg. Die Ermittler des Kommissariats 10 in Rüsselsheim bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, sich unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de