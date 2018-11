Polizeipräsidium Südhessen / Ginsheim-Gustavsburg: Unbekannter ...

Ginsheim-Gustavsburg: Unbekannter bedroht Fahrgäste im Bus mit Glasscherben/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg - Ein unbekannter Mann bedrohte am Montagmorgen (05.11.) in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr mehrere Fahrgäste, die mit der Buslinie 54 von Mainz in Richtung der integrierten Gesamtschule unterwegs waren.

An einer Haltestelle überwältigten Passanten den Mann zunächst. Er warf die Scherben in einen Mülleimer und verletzte sich hierbei offenbar selber. Ihm gelang anschließend die Flucht in Richtung Bischofsheim.

Der Unbekannte hat kurze, braune Haare und trug eine stark verschmutzte, rote Jacke sowie eine schwarze Hose.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

