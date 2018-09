Polizeipräsidium Südhessen / Gorxheimertal: Dachstuhlbrand eines ...

Gorxheimertal: Dachstuhlbrand eines Restaurants ++Erstmeldung++

Gorxheimertal - Aktuell brennt der Dachstuhl eines Gebäudes in der Hauptstraße im Gorxheimertal. In dem Gebäude befindet sich eine Pizzeria, welche zum Zeitpunkt des Brandausbruches noch geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei und Feuerwehr befinden sich in dem Gebäude keine Personen mehr. Die Löscharbeiten dauern an, es wird nachberichtet.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

