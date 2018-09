Polizeipräsidium Südhessen / Gorxheimertal/ Unter-Flockenbach: ...

Gorxheimertal/ Unter-Flockenbach: ++Nachtragmeldung zu # 3428965++ Dachstuhlbrand eines Retaurants

Gorxheimertal/ Unter-Flockenbach - Bei dem betroffenen Brandobjekt handelt es sich um ein Wohn-und Geschäftsgebäude. In dem Erdgeschoss befindet sich eine Pizzeria, in dem Obergeschoß mehrere Wohnungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aus bisher unbekannter Ursache in einem Einzimmerappartement im Obergeschoss des Gebäudes aus. Das Feuer griff von dem Obergeschoss auf das Dachgeschoss über, beide Geschosse brannten vollständig aus! Die Gaststätte im Erdgeschoss wurde durch Löschwasser beschädigt, der Gesamtsachschaden dürfte nach vorsichtigen Schätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen. Die sechs Bewohner der Wohnungen konnten in dem nahegelegenen Bürgerhaus untergebracht und betreut werden. Zum Zeitpunkt der Brandentwicklung befanden sich fünf Bewohner in den Wohnungen, welche allesamt das Objekt unverletzt verlassen konnten. Die Gaststätte war bereits geschlossen. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Bergstraße wird die Brandursachenermittlungen aufnehmen.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

