Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Drei Spielautomaten im ...

Griesheim: Drei Spielautomaten im Fokus Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim - In der Zeit zwischen Donnerstagnacht (29.3.),23 Uhr und Freitagmorgen (30.3) um kurz nach 5 Uhr, haben bislang Unbekannte ihr Unwesen in der Wilhelm-Leuschner-Straße getrieben. Die Diebe verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Schankraum eines Bistros. Dort hebelten sie drei Spielautomaten auf und erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute suchten sie unerkannt das Weite. Wer in dieser Zeit in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

