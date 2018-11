Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Einbrecher suchen ...

Griesheim: Einbrecher suchen Einfamilienhaus heim

Griesheim - Zwischen 18 Uhr und 21 Uhr am Freitagabend (23.11.) haben bislang noch unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Lilienthalstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen durch die Terrassentür in das Anwesen ein und durchsuchten Erd- und Obergeschoss nach Diebesgut. Unter anderem mit Bargeld, Alkohol und einer Schreckschusswaffe suchten die Täter anschließend das Weite. Der Gesamtwert der Beute steht noch nicht abschließend fest. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Sebastian Trapmann Telefon: 06151/969 2411 Mobil: 0173/659 6516 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de