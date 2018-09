Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim:++Nachtragsmeldung zu ...

Griesheim:++Nachtragsmeldung zu #3455541 Überfall auf Tankstellenmitarbeiter++ Kuriose Fortsetzung; Täter bringt Beute zurück!

Griesheim - Am frühen Samstagmorgen (29.09.), 01.37 Uhr, meldet sich der von dem Überfall betroffene Tankstellenmitarbeiter erneut über Notruf bei der Polizei und teilt mit, dass der Täter soeben wieder auf dem Tankstellengelände aufgetaucht sei. Jetzt das Kuriose: Der Täter legte das bei dem um 23.05 Uhr erbeutete Bargeld vor dem Eingang des Verkaufsraumes ab und "flüchtete" auch diesmal über den Nordring in westliche Richtung! Auch in diesem Fall verlief eine sofortige intensive Fahndung nach dem Verdächtigen ohne Erfolg.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Führungs- und Lagedienst Tel.: 06151- 9693030 Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de