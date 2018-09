Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Radfahrer nach ...

Griesheim: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Griesheim - Am Freitag (21.09.) kam es gegen 07.50 Uhr auf einem Feldweg im Bereich des Griesheimer Klärwerks zu einem Zusammenstoß zwischen einem 44-jährigen Radfahrer aus Darmstadt und einer 79-jährigen Autofahrerin aus Griesheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Radfahrer die von rechts kommende Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Berichterstatter: PK Schäfer, Polizeistation Griesheim

Matthias Brosch, PHK und PvD

