Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Straßenbahn touchiert ...

Griesheim: Straßenbahn touchiert Fahrradanhänger

Griesheim - Glimpflich ist am Freitagnachmittag (9.3.2018) ein Unfall mit der Straßenbahn in der Wilhelm-Leuschner-Straße, zwischen der Haltestelle St. Stephan und Kantstraße, ausgegangen. Eine 42 Jahre alte Mutter aus Griesheim querte mit ihrem Rad samt Anhänger gegen 15 Uhr die Schienen und blieb mit einem Rad an einem Pfosten stecken. Der Fahrer der herannahenden Tram erkannte die Situation und führte sofort eine Notbremsung durch. Dennoch stieß die Straßenbahn gegen den Anhänger. Die schnelle Reaktion des Straßenbahnfahrers, die robuste Bauweise des Fahrradanhängers sowie die getragenen Helme der Kinder trugen dazu bei, dass lediglich das 6-jährige Mädchen eine Schürfwunde davontrug. Ihre sieben Jahre alte Schwester, ihre Mutter sowie die Passagiere der Bahn blieben soweit unverletzt. An dem unbrauchbar gewordenen Fahrradanhänger ist ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro entstanden. Die Straßenbahn ist für circa 1000 Euro beschädigt worden, die ihre Fahrt nach einer halben Stunde fortsetzen konnte.

