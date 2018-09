Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Überfall auf ...

Griesheim: Überfall auf Tankstellenmitarbeiter

Griesheim - Am späten Freitagabend (28.09.) kam es um 23.05 Uhr zu einem Überfall auf einen Tankstellenmitarbeiter in Griesheim. Zum Tatzeitpunkt betrat eine männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle im Nordring und legte eine Plastiktüte auf den Tresen. Im Anschluss forderte der Mann den alleine anwesenden 34-jährigen Kassierer auf, das Bargeld in die Tüte zu legen. Durch das Auftreten des Ganoven war der Angestellte derart eingeschüchtert, dass er der Aufforderung nachkam und mehrere hundert Euro in die Tüte legte. Im Anschluss entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Nordring. Bei dem Täter handelt es sich um eine kleinere männliche Person (ca. 160 cm), ca. 30 Jahre alt und südländischen Erscheinungsbildes. Bekleidet war der Flüchtige mit dunkler Kapuzenjacke und dunkler Nike-Sporthose und blauen Nike-Turnschuhen. Eine sofortige Fahndung der Polizei mit Streifen der Polizeidirektionen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und der Polizeiautobahnstation verliefen bisher ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

