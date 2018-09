Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Ungebetene Besucher im ...

Griesheim: Ungebetene Besucher im Kindergarten / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Griesheim - Ungebetene Gäste haben in der Zeit zwischen Samstag (22.9), 13.45 Uhr und Montagmorgen (24.9), 7 Uhr einen Kindergarten in der Georg-Büchner-Straße heimgesucht. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang zu der Einrichtung und betraten offenbar mehrere Räume. Der an der Zugangstür entstandene Schaden wird bislang auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob und in welchem Umfang die Täter Beute machten ist abschließend noch nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe der Griesheimer Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06155/83850 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

