Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Zwei Porsche Carrera ...

Griesheim: Zwei Porsche Carrera entwendet

Griesheim - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (09.04.) zwei Porsche Carrera im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Zwischen 21 Uhr am Sonntagabend (08.04.) und 8 Uhr am folgenden Morgen gelangten die Kriminellen auf das Gelände eines Autohändlers in der Daimlerstraße, wo die beiden nicht zugelassenen Fahrzeuge abgestellt waren. Mit ihrer Beute flüchteten die Autodiebe anschließend unerkannt. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in der Nacht Verdächtiges in Tatortnähe wahrgenommen? Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Autos werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

