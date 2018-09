Polizeipräsidium Südhessen / Griesheim: Zwei Sattelzugmaschinen ...

Griesheim: Zwei Sattelzugmaschinen im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Griesheim - In der Zeit zwischen Montag (17.9), 8 Uhr und Montagmorgen (24.9),) Uhr, gerieten zwei Sattelzugmaschinen in der Schöneweibergasse ins Visier Krimineller. Indem die Täter die Schlösser der Fahrzeuge aufbrachen, verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Fahrerkabinen. Aus einem von diesen entfernten die noch Unbekannten die Lenkradverkleidung. Durch ihr Vorgehen verursachten die Kriminellen einen Sachschaden der bislang auf etwa 2300 Euro geschätzt wird. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de